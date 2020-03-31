المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في المغرب إلى 36 حالة.

وسجّلت الوزارة 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2298 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 24 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من شهر مارس/ آذار الجاري، تستمر حتى الـ20 من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء المرض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية ”وباءً عالميا“.