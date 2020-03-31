ولي عهد دبي: الإمارة ستضخ رأس مال جديدا في شركة طيران الإمارات

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأس مال جديد في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.
وقال الشيخ حمدان في بيان على تويتر: ”إن الدعم يأتي تأكيدًا على القيمة الإستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما“.
اليوم نجدد التزامنا بدعم قصة نجاح انطلقت في منتصف الثمانينيات لتتربع على عرش الناقلات الدولية في العالم. حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة. pic.twitter.com/hTezJlW4u3
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 31, 2020
وأضاف: ”تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عمومًا.. سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق“.
تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.. سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق. pic.twitter.com/hf2BcMv0jX
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 31, 2020