ولي عهد دبي: الإمارة ستضخ رأس مال جديدا في شركة طيران الإمارات

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قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأس مال جديد في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا. وقال الشيخ حمدان في بيان على تويتر: ”إن الدعم يأتي تأكيدًا على القيمة الإستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة…