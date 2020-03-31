 ولي عهد دبي: الإمارة ستضخ رأس مال جديدا في شركة طيران الإمارات – إرم نيوز‬‎

ولي عهد دبي: الإمارة ستضخ رأس مال جديدا في شركة طيران الإمارات

ولي عهد دبي: الإمارة ستضخ رأس مال جديدا في شركة طيران الإمارات

المصدر: فريق التحرير

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأس مال جديد في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وقال الشيخ حمدان في بيان على تويتر: ”إن الدعم يأتي تأكيدًا على القيمة الإستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما“.

وأضاف: ”تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عمومًا.. سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق“.

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