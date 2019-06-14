بعد موقف هواوي ”الحرج“.. الهند تلجأ لسامسونغ لخدمات الـ 5G‏‎

تجري بعض شركات تقديم خدمات الهاتف المحمول في الهند مباحثات حثيثة حاليًا مع شركة سامسونغ، فيما يخص البنية التحتية لشبكات خدمات الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G، وذلك بعد انحسار دور هواوي في سوق الجيل الخامس على خلفية الحظر الأمريكي للتعاون معها.

وتتمثل الشركات الهندية في شركتي Vodafone Idea وBharti Airtel حيث تبحثان مع العملاق الكوري الجنوبي إمكانية دعمه لخدمات الجيل الرابع والخامس، وذلك إلى جانب اعتمادهما بشكل كبير على شركات ايريكسون ونوكيا، المنافسين الأقوى في سوق الـ 5G بعد هواوي.

وتشهد سامسونغ علاقة قوية بشركة Jio الهندية في سوق الجيل الخامس للموبايل حاليًا من حيث البنية التحتية القوية للجيل القادم، مما يرفع من مكانة الشركة الكورية في السوق الهندي مع تراجع العملاق الصيني؛ بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر أن هواوي شهدت موقفًا لا تُحسد عليه الأسابيع الماضية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بإدراجها على قائمة الشركات الأجنبية الممنوع على الشركات والمؤسسات الأمريكية التعامل معها، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات العملاقة في السوق التقني لوقف أي تعامل بينهما، مثل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وانتل.