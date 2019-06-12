هواوي تخطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة في 2021‎

احتلت شركة هواوي العناوين الرئيسية عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن الأنباء لم تكن جيدة، إذ تعرض قطاع الهواتف الذكية للشركة العملاقة لضربة قوية بعد أن أعلنت شركة غوغل أنها ستحظر استخدام العديد من التطبيقات بالإضافة إلى نظام التشغيل الخاص بها على هواتف هواوي.

ولكن يبدو أن هواوي تفكر في خيارات أخرى غير الهواتف الذكية، وقد تطلق سيارات ذاتية القيادة.

فقد كشفت شركة هواوي عن خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة في وقت مبكر من عام 2021، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية

في حديثه إلى صحيفة الفاينانشيال تايمز، أوضح ”دانغ ونشوان“ المهندس الإستراتيجي الرئيسي في هواوي أن الشركة تعمل مع كل من شركتي أودي وتويوتا لتطوير هذه السيارات.

وقال ونشوان: ”نحن نعمل معًا من أجل الحصول على سيارة سيتم شحنها في عام 2021 أو 2022 وتستخدم مكونات القيادة الذاتية، وسيكون هذا العمل في الصين، ولكن ليس في الصين فقط بل سيكون كذلك في أوروبا“.

وأضاف ونشوان أن السيارات ذاتية القيادة من المرجح أن تطلق أولًا في الصين لأن شركات صناعة السيارات هناك ”تتحرك بشكل أسرع“.