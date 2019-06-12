الهند تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار ”فايو“‎

أجلت الهند اليوم الأربعاء، مئات آلاف الأشخاص من المناطق الساحلية في ولاية ”جوجارات“ غرب البلاد، ونقلتهم إلى ملاجئ على طول الساحل مع اقتراب إعصار ”فايو“، المحمل برياح تعادل المسجلة في أعاصير الدرجة الأولى.

ونقلت صحيفة ”ذا تايمز أوف إنديا“ المحلية عن مسؤولين في الأرصاد (لم تسمّهم) قولهم إن إعصار ”فايو“ سيعبر الساحل محملًا برياح سرعتها بين 145 و155 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار فايو، الذي اكتسب قوة وهو يتكون فوق ”بحر العرب“ البر، صباح يوم الخميس، حسب المصدر نفسه.

في السياق نفسه، قالت حكومة الولاية إنها بدأت نقل نحو 300 ألف شخص من أكثر المناطق المعرضة للخطر إلى ملاجئ.

كما قال مسؤول في إدارة مكافحة الكوارث في جوجارات، بتصريح صحفي، ”بدأنا الإجلاء في المناطق الساحلية اليوم مع اقتراب الإعصار من مدينة مومباي في طريقه لولاية جوجارات“.

وأكد فيجاي روباني، رئيس وزراء الولاية، للصحفيين أنه ”طلب مساعدة من الجيش والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة، في حال تسبب الإعصار في دمار وفوضى على نطاق واسع“.

بدوره، حث وزير الداخلية أميت شاه، المسؤولين على سرعة إعادة تشغيل المرافق مثل الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب إذا تضررت بسبب الإعصار.