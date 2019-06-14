الهاتف المنزلق.. ”غالاكسي رول“ آخر ابتكارات شركة سامسونغ

تطور شركة سامسونغ هاتفًا ذكيًا جديدًا يتمدد رأسيًا مثل المخطوطة ليضاعف حجم الشاشة.

ونشرت شركة الهواتف الذكية الكورية صورًا جديدة لبراءة اختراع هاتفها الجديد المسمى ”غالاكسي رول“، والذي يمكن لشاشته أن تتمدد لمضاعفة حجمها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي هذا التطور في الوقت الذي ما زالت تحاول فيه شركة سامسونغ التوصل إلى طريقة لإطلاق جهاز ”غالكسي فولد“، الذي عانى من مشاكل في المتانة.

واضطرت الشركة في أبريل الماضي، إلى تأخير موعد إطلاقها الجهاز الذي يكلف حوالي ألفي دولار، وذلك بعد أن أبلغ المستخدمون عن مشكلات مع شاشة ”فولد“ القابلة للطي، بعد بضعة أيام من الاستخدام.

ولذلك يبدو أن هاتف ”غالاكسي رول“، لن يتم إطلاقه قريبًا.

وتم تقديم براءة الاختراع الخاصة بهذا الجهاز في نوفمبر 2018، قبل أشهر من ظهور مشكلات شاشة ”غالاكسي فولد“.

وللوهلة الأولى يبدو شكل الهاتف تقليديًا، لكنه في الواقع يخفي في داخله شاشة سرية قابلة للطي، كما كشفت تقارير أن الجزء العلوي من الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية وسماعة أذن تتمدد للخارج من الهاتف.