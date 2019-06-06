الصين ستنشر ”عما قريب“ لائحتها السوداء للمؤسسات الأجنبية في مواجهة الولايات المتحدة‎

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها ستنشر ”عما قريب“ تفاصيل عن لائحتها السوداء التي طال انتظارها للمؤسسات الأجنبية ”غير الموثوق بها“، ويهدف هذا التدبير الى التصدي للولايات المتحدة في خضم الحرب التجارية بين البلدين.

وباسم الأمن القومي، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات على قائمة شركات يشتبه بقيامها بالتجسس، ولا تستطيع الشركات الأمريكية أن تبيعها معدات تكنولوجية.

وقد أُرجئ هذا التدبير 90 يومًا، تُحرم في نهايتها الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة، من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة والتي هي بأمس الحاجة لها من أجل منتجاتها.

وردًا على ذلك، أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن إنشاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم، أو يتوقفون عن تزويد الشركات الصينية بما تحتاج إليه.

وقال غاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن ”الحكومة تقوم بتطبيق الإجراءات الضرورية وسيتم الإعلان عن إجراءات محددة قريبًا“.

وأضاف أن الشركات التي تحترم قوانين السوق لا تخشى شيئًا، والقائمة لن تستهدف أي قطاع أو شركة بعينها.

وقال غاو خلال مؤتمر صحفي دوري إن النظام ”أنشئ ردًا على ممارسات تشوه السوق وتسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية“. وأضاف أن ”الهدف هو أن تبقى السوق تنافسية ونزيهة“.

وقال خبراء في القانون إن النظام يجب أن يعمل على المبدأ نفسه على غرار القائمة الأمريكية.

ويتوقع معظم المحللين أن تكون الشركات الأولى التي تستهدفها بكين هي تلك التي خفضت أو أوقفت إمداداتها لشركة هواوي.

وقد استؤنفت الحرب التجارية الثنائية في منتصف أيار/مايو بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من الواردات السنوية.

وحذّر غاو فنغ من أنه ”إذا استمرت الولايات المتحدة بإصرار في تأزيم التوتر التجاري، فستتخذ الصين تدابير ضرورية وتدافع بحزم عن مصالح البلاد والشعب“.