ترامب: أمريكا وبريطانيا ستصلان إلى اتفاق بشأن هواوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن لبلاده وبريطانيا تسوية أي خلافات بشأن شركة هواوي الصينية، نافيًا أي إشارة إلى أن هذا الخلاف يمكن أن يهدد تبادل معلومات المخابرات بين الحليفين الوثيقين.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيفرض أي قيود على تبادل معلومات المخابرات مع بريطانيا إذا لم تحد من استخدامها لتكنولوجيا هواوي، قال ترامب: ”لا، لأننا سنتوصل بالتأكيد إلى اتفاق بشأن هواوي وأي أمر آخر“.

وأضاف للصحفيين في لندن، بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: “ تربطنا علاقة رائعة في مجال المخابرات وسنستطيع تسوية أي خلافات“.

ومضى قائلًا: ”ناقشنا ذلك ولا أرى أي قيود. لم تكن بيننا أبدًا أي قيود. إنها (بريطانيا) حليفة وشريكة عظيمة فعلًا ولن تكون بيننا أي مشكلة بسبب هذا الأمر“.