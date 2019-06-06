ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بـ 300 مليار دولار‎

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار ”على الأقل“، لكنه أشار إلى اعتقاده أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الخميس: ”في محادثاتنا مع الصين، تحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث… قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب“، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية ”إير فورس وان“، في مطار شانون الأيرلندي متجهًا إلى فرنسا؛ لإحياء ذكرى يوم الإنزال: ”لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة“.