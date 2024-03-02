هل يتحقق الحلم المغربي بتصنيع مليون سيارة بحلول 2025؟

يشق المغرب طريقه في مجال صناعة السيارات، حيث اكتسب خلال السنوات الأخيرة سُمعة تنافسية، وتحوّل إلى قبلة للشركات العالمية، وسط توقعات رسمية بتصنيع مليون سيارة عام 2025.

ويُعزى تطور صناعة السيارات في البلاد إلى البيئة الجاذبة، توفرها المملكة لشركات من أوروبا وآسيا، ولا سيما في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة، وأيدٍ عاملة مؤهلة وغير مُكلفة.

وتُشجع الحكومة المغربية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال إعفاء الشركات من أداء الضرائب في السنوات الأولى، وتطمح المملكة إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية بنحو مليون سيارة سنويًّا بحلول عام 2025، وفق ما أعلن عنه وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أخيرًا.