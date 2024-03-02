المغرب يعتزم تطوير موقع "شالة" الأثري

يعتزم المغرب البدء في مشروع لتطوير موقع "شالة" الأثري في الرباط.

الموقع الذي تعاقب عليه عدد من الحضارات، خضع قبل سنوات فقط لأعمال ترميم متفرقة، نقلته من حالة إهمال إلى واحد من المزارات السياحية وفضاء للمهرجانات الفنية.

وتتضمن أعمال تأهيل وتطوير "شالة" إنشاء مقاهٍ ومطاعم وأماكن للترفيه، وهو مشروع ستتكفل به شركة التنمية المحلية "الرباط للتراث"؛ بهدف مواكبة هذا الموقع المعايير الدولية.