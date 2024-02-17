المغرب يقتحم سوق السياحة الأفريقية تحضيرا لـ"كان 2025"

بعد أرقام قياسية حققتها السياحة المغربية العام الماضي، تسعى المملكة لدخول سوق السياحة في أفريقيا، تزامناً مع استعداداتها لاحتضان "كان 2025" (كأس أمم أفريقيا).

وحيال ذلك، أبرم المكتب الوطني المغربي للسياحة (حكومي) اتفاقاً استراتيجياً مع مجموعة تنظيم الرحلات والأسفار "واكاناو"، الرائدة في نيجيريا.

وأفاد المكتب، في بيان صادر عنه الجمعة، أن الخطوة "تندرج في إطار الاستراتيجية الأفريقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وخاصة الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس أفريقيا المرتقبة في سنة 2025 بالمغرب".

ووفق المصدر ذاته، "يتوخى من هذه الاتفاقية تعزيز جاذبية وجهة المغرب بالأسواق الأفريقية، وبالخصوص بغرب أفريقيا، والرفع من تدفقات السياح انطلاقا من هذه الأسواق المصدرة للسياح والواعدة".