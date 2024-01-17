النفط يغلق دون تغيير مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر‎

أغلقت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، دون تغير يذكر تحت ضغط ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر وذلك رغم القلق من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط على واردات الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 72.40 دولار للبرميل عند التسوية بانخفاض 28 سنتاً أو 0.4% عن إغلاق الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.2% عن تسوية يوم الاثنين مسجلة 78.29 سنت بعدما ارتفعت دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وقال روب ثومل من "ترتواز كابيتال" لاستثمارات الطاقة: "أسعار النفط لا تزال تبحث عن اتجاه".

وسجل الدولار أعلى مستوى في شهر مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض سعر الفائدة في مارس/ آذار.