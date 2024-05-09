تركيا توقع اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز المسال مع "إكسون موبيل"‎

قال وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار، إن شركة "بوتاش" المشغلة لشبكة الغاز الحكومية التركية، وقعت اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة "إكسون موبيل"، الأربعاء، وفق "رويترز".

وأضاف الوزير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "الولايات المتحدة هي بالفعل أحد موردينا المهمين للغاز الطبيعي المسال"، حيث تأتي الاتفاقية في مسعى لتنويع الموارد.

وأوضح أنه "في ظل هذا الاتفاق، الذي من المقرر أن يكون طويل الأجل، سنخطو خطوة أخرى نحو تنويع مواردنا"، مبينا أن "توقيع الاتفاق كان في واشنطن".

ولم يقدم بيرقدار أي تفاصيل أخرى عن الصفقة، ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الطاقة.