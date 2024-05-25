المغرب.. توقعات بتراجع إنتاج الحبوب بسبب الجفاف

توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، تراجعا حادا بإنتاج الحبوب يصل إلى 3.12 مليون طن هذا العام، بانخفاض 43% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الجفاف.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "من المتوقع إنتاج 1.75 مليون طن من القمح اللين و0.71 مليون طن من القمح الصلد و0.66 مليون طن من الشعير".

وتبلغ المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسة، 2.47 مليون هكتار، مقابل 3.67 مليون هكتار في الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 33%، فيما وتقدر المساحة القابلة للحصاد بـ 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75% من المساحة المزروعة.

وبحسب الوزارة، تفاقم الإجهاد المائي في المغرب بارتفاع درجات الحرارة؛ ما أدى إلى زيادة تبخر المياه في السدود.،وتتوقع وزارة الزراعة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية بحلول 2050.

وبلغ متوسط التساقطات المطرية الوطني في 22 مايو 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31% مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وبزيادة قدرها 9% مقارنة بالموسم السابق (217 ملم)، فيما بلغت نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني، بتاريخ 22 مايو الجاري، حوالي 31% مقابل 30% في الموسم السابق.

ووفقا للوزارة، فإن الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي صعب تواصل لخمس سنوات، مشيرة إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات الذي اتسم بتأخر تساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم؛ ما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية.