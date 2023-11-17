القيود الأمريكية تعرقل مشاريع الذكاء الاصطناعي لشركات عملاقة في الصين

رأى محللون بأن القيود الأمريكية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المتطورة تجبر كبرى شركات التكنولوجيا الصينية على إعادة النظر في مشاريعها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت "علي بابا" أحدث شركة صينية تقر بأثر العقوبات الأمريكية مع تخلي عملاق التجارة الإلكترونية عن خطة لتحديث قطاع الحوسبة السحابية التابع له، والذي يساوي مليارات الدولارات.

وسبق ذلك، إعلان شركة ألعاب الفيديو العملاقة "تنسنت" هذا الأسبوع تراجع قدرتها على بيع الخدمات السحابية المتقدمة؛ بسبب تأثير القيود التي فرضتها واشنطن العام الماضي لمنع الصين من الحصول على الرقائق المتطورة.

وقال ني تاو، مؤسس موقع "سي ان روبوبيديا"، الذي يعنى بالأتمتة والروبوتات: "تنبئنا هذه الحادثة (علي بابا) بأن القيود الأميركية على توريد الرقائق لشركات التكنولوجيا الصينية ستكون قادرة على تعطيل القرارات اللاحقة المتعلقة بالأعمال".

أضاف: "هذا تنبيه قاسِ بأن عليهم تسريع تعديل عملياتهم لتعويض أزمة الانخفاض في الرقائق التي ستصبح أكثر حدة مع مرور الوقت".

وترى واشنطن في ضوابط التصدير التي تضعها إجراءً يتعلق بالأمن القومي، ويهدف إلى منع وصول الصين إلى رقائق متطورة مطلوبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات المقاتلة من نوع "الشبح".