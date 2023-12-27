إيران وروسيا تعتزمان التجارة بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة بعملتيهما المحليتين بدلا من الدولار الأمريكي.

وأضافت أن الاتفاق تم توقيعه خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين في روسيا التي تخضع، بالإضافة إلى إيران، لعقوبات أمريكية.

وقالت وسائل الإعلام: "يمكن للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الآن استخدام البنى التحتية، بما في ذلك الأنظمة المصرفية الداخلية بين البنوك، دون الحاجة إلى استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، للتعامل بالعملات المحلية".