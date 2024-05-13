"فايزر" و"أسترازينيكا" تستثمران مليار دولار في فرنسا

أعلنت شركتا الرعاية الصحية "فايزر" و"أسترازينيكا"، يوم الأحد، عن استثمارات جديدة في فرنسا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار دولار، بحسب "بيزنس ستاندرد".

وذكرت شركة "فايزر" أنها ستستثمر 500 مليون يورو (538.5 مليون دولار) في فرنسا لتعزيز أعمال البحث والتطوير في البلاد، بينما أعلنت "أسترازينيكا" عن استثمار 388 مليون دولار لموقعها في "دونكيرك".

وجاءت تلك التعهدات الاستثمارية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبدء حدث "اختر فرنسا" السنوي الذي يهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين الأجانب الكبار، اليوم الاثنين.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق، الأحد، عن 100 وظيفة جديدة في باريس في بنك "وول ستريت مورجان ستانلي"، واستثمارات من شركات أخرى مثل شركة الطيران الألمانية "ليليوم".

ويريد ماكرون تحسين دور باريس كعاصمة تجارية أوروبية كبرى، على الرغم من أنها تتخلف تقليدياً عن نيويورك ولندن على المستوى العالمي.

وصنفت دراسة Z/Yen للمراكز المالية العالمية، والتي تمت مراقبتها عن كثب، والتي نُشرت في شهر آذار / مارس، نيويورك كأكبر مركز مالي في العالم، بينما جاءت لندن في المركز الثاني،فيما صنف الاستطلاع باريس في المركز الرابع عشر.