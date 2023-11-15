مطار دبي يحقق نتائج استثنائية تقود لتخطي مستويات ما قبل كورونا

توقعت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأربعاء، استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً أعداد المسافرين المسجلة عام 2019 قبل كورونا.

جاءت تلك التوقعات نتيجة النمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وذكرت مطارات دبي، في بيان لها، أن النتائج الإيجابية استمرت في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر.

وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الربع الأكثر ازدحامًا من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر، بحسب البيان.