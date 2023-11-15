مطار دبي يحقق نتائج استثنائية تقود لتخطي مستويات ما قبل كورونا
توقعت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأربعاء، استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً أعداد المسافرين المسجلة عام 2019 قبل كورونا.
جاءت تلك التوقعات نتيجة النمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وذكرت مطارات دبي، في بيان لها، أن النتائج الإيجابية استمرت في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر.
وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الربع الأكثر ازدحامًا من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر، بحسب البيان.
ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.
وتتوقع مطارات دبي مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الربع الأخير من عام 2023 الجاري وعام 2024 المقبل، ولذلك تعمل المؤسسة على تعزيز عملياتها لاستيعاب هذا النمو المتوقع، علمًا بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر سنويًّا.
ومن المتوقع أن يؤدي نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 120 مليون مسافر سنويًّا.
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي "يسرنا تجاوز مطار دبي الدولي لمستويات مرحلة ما قبل الجائحة بهامش جيد وذلك قبل مضي عام تقريبًا من تقديراتنا الأساسية. ولا تزال توقعاتنا إيجابية للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، وهذا يتطلب منا مواصلة العمل الجاد بالتنسيق مع شركائنا الإستراتيجيين، وتكثيف الجهود للحفاظ على رضا ضيوفنا وتلبية الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين".
وأضاف: "لقد نجحنا في التغلب على التحديات خلال فترة التعافي، واستعدْنا نشاطنا وبأقصى إمكانياتنا خلال فترة قصيرة نسبيًّا. كما إننا ملتزمون بمواصلة استكشاف الحلول المبتكرة، وإعادة تصوُّر المفاهيم والعمليات التقليدية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مشاريعنا القادمة، ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الاستدامة. وتوفر الفعاليات الضخمة، مثل: معرض دبي للطيران منصة مثالية لتكريم الإنجازات وتعزيز النمو المستقبلي؛ ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه النسخة من المعرض في رسم ملامح مستقبل القطاع".