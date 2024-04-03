عقب تراجع ملحوظ.. تجار الأردن يأملون في انتعاش الحركة الشرائية خلال العيد

وقال البشير في حديث لـ"إرم نيوز"، إن عادات الأسر الأردنية، من حيث التواصل الاجتماعي وإقامة الولائم العائلية وغيرها يرفع بشكل ملاحظ استهلاك الكثير من السلع، خصوصا الغذائية منها، لكن الشهر في هذا العام كان مختلفا نظرا لكون الحرب على غزة، تركت آثارا نفسية، فرضت نفسها على استهلاك كثير من السلع.

وأشار إلى حديث نقيب أصحاب المخابز، الذي أكد فيه انخفاض إقبال المواطنين الأردنيين على شراء "القطايف" وهي سلعة موسمية يرتفع الاقبال عليها في شهر رمضان، بنسبة كبيرة، لافتا كذلك إلى خروج بعض الشركات المسوقة من السوق، جراء تراجع الإقبال على شراء كثير من السلع، خصوصا الأجنبية منها.

تراجع الاستهلاك

ولفت البشير، إلى أنه ورغم كون شهر رمضان شهرا مميزا في الاستهلاك والإقبال على شراء الكثير من السلع والمواد الغذائية، إلا أنه شهد العام الحالي شيئا مختلفا عن الفترات السابقة، مما قد ينعكس على شراء الملابس باعتبار أن العيد عنوان من عناوين الاستهلاك في هذا القطاع.

ورأى البشير بأن أولويات الأسر في رمضان والتوجه نحو توفير السلع الغذائية الأساسية، سيؤدي إلى خفض إقبال كثير من المواطنين على شراء مستلزمات العيد، سواء من الحلوى والملابس وغير ذلك، وهو ما سيدفع إلى إنتاج كميات أقل من السلع، مما سينعكس على الشركات المصنعة والمنتجة، التي تطمح أن يكون تسويقها في العيد ورمضان أفضل.

تحديات الشحن والنقل

وأكد البشير بأن ما حدث في مضيق باب المندب، أثر بشكل مباشر على أسعار كثير من السلع خصوصا تلك المنتجة في دول عربية، بسبب ارتفاع كلف الشحن والتأمين، رغم أن بعض السلع وصلت إلى ميناء العقبة.

وأوضح بأن هذه التحديات، تجعل شهر رمضان المبارك، وموسم العيد ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية، متوقعا أن تشهد الأسواق حركة متوسطة خلال أيام رمضان الأخيرة، فيما لن تكون هذه الحركة قوية نظرًا لأسباب غير مرتبطة بالحرب، منها ارتفاع كلف الطاقة والضرائب على المبيعات وغير ذلك.

وبيّن الخبير الاقتصادي بأن "الشعب الأردني شعب مقترض"، حيث اشترى الأردنيون بقيمة 600 مليون دينار، مركبات كهربائية خلال العام الماضي، مما رتب ديونا ضخمة، تعكس نفسها ككلفة إضافية، تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن.