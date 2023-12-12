ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1986.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0515 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "قد لا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادًّا جدًّا في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة. وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب".

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بحلول آذار/ مارس.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة الـ1330 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا اجتماعات للسياسة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7% إلى 963.48 دولار للأوقية.