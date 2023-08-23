تعليق الملاحة في "البوسفور" التركي إثر تعطل سفينة

توقفت حركة السفن في مضيق البوسفور التركي، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة عطل في محرك إحدى السفن، بحسب ما ذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن البحري.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن ناقلة النفط الخام "جوانين"، التي ترفع علم ليبيريا، تعرضت لعطل في المحرك عند المدخل الشمالي للمضيق، وجرى إرسال زورقي قَطر للمساعدة.

ومضيق البوسفور الذي يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود، يعد من أكثر المضايق ضيقا في العالم من حيث المساحة، ويعد من نقاط العبور المهمة لتجارة النفط.

وتمر 3 في المئة من إمدادات النفط في العالم عبر هذا المضيق الذي تصل مسافته إلى 17 ميلا، وأغلبها من روسيا وبحر القوقاز.