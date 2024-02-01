التنقيب عن الغاز بالمغرب يتنامى وسط توقعات مبشرة

وحقل "أنشوا" المقابل لساحل مدينة العرائش شمالي المغرب، يعد أحد أهم الحقول المكتشفة في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تعرفها البلاد.

وتفيد توقعات الشركة البريطانية أن "أنشوا" يتوفر على إمكانيات مهمة، وأن بدء عملية إنتاج الغاز من شواطئ العرائش سيكون مرتقبا خلال العام 2024.

بدورها، تتطلع شركة "إس دي إكس إنرجي" البريطانية، إلى إنتاج كميات تجارية من الغاز المغربي من البئر "كسيري-21"، وذلك بعد نجاح الحفر والوصول إلى اكتشاف الغاز في أواخر شهر سبتمبر 2023.

وتفيد تقارير مختصة بمجال الطاقة، بأن إنتاج الغاز المغربي أثبت خلال العام 2023 قدرته على تحقيق عوائد كبيرة، وتلبية احتياجات العملاء المحليين.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، إن بلادها تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب في الوقت الحالي إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضحت بنعلي، أن رفع الإنتاج سيغطي 40% من الاستهلاك المحلي، مع وجود اكتشافات جديدة تخضع للتطوير حالياً في منطقتي "تندرارة" و"العرائش".

وتحول المغرب إلى وجهة للعديد من الشركات، فبالإضافة إلى شركة "شاريوت" البريطانية، التي تنقب عن الغاز بحقل "أنشوا" بالعرائش، وشركة "بريداتور أويل أند غاز" البريطانية، هناك شركات بريطانية أخرى من قبيل شركة الطاقة "إس دي إكس إنرجي"، التي تتمتع بامتياز منطقة "سبو"، وشركة "ساوند إنرجي"، التي أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في حقل "تندرارة"، إضافة إلى شركة "إيني" الإيطالية والتي تشتغل بطرفاية.