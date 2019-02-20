الأردن يعلن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 2.4 مليار دولار

أقرّ الأردن ومنظمات أممية ودولية، اليوم الأربعاء، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، بحجم 2.4 مليار دولار.

وقدّر الأردن حاجته إلى 2.4 مليار دولار، لدعم خطة التمويل للعام الجاري، بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليار دولار لـ 3 أعوام مقبلة.

وكان حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018، بلغ 1.587 مليار دولار فعلية، من أصل 2.543 مليار دولار مقدرة.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: ”سيتم اعتماد الخطة كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة، للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة“.

وبنيت الخطة على فرضيات، منها عدد سكان الأردن المقدر بـ10 ملايين نسمة حتى 2017، ومن المتوقع أن نموه 2% سنويًا لعامي 2018 و 2019.

ومن ضمن الفرضيات العدد الإجمالي للسوريين، البالغ 1.364 مليون فرد، وأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670 ألف لاجئ، يقيم منهم 126 ألفًا في المخيمات.

وتوقعت الخطة انخفاض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين العام الحالي، فيما يزال أعلى تركيز لهم في المحافظات الشمالية وفي العاصمة عمّان.