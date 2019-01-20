جبران باسيل يطالب المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين لديارهم

ناشد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ختام القمة الاقتصادية العربية، التي انعقدت اليوم الأحد، في العاصمة بيروت، المجتمع الدولي إلى تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم.

وقال باسيل في بيان، “إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة”.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى “مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة”.

وعبر حسابه بموقع “تويتر”، اعتبر باسيل أن “بيان بيروت حول النزوح أمن مصلحة لبنان والدول العربية، ونرجو اعتماده كلغة موحدة للعمل؛ لتحفيز وتشجيع عودة النازحين”.

بيان بيروت حول النزوح امن مصلحة لبنان والدول العربية ونرجو اعتماده كلغة موحدة للعمل لتحفيز وتشجيع عودة النازحين — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وقال: “بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين، ووقفة تضامن من الدول العربية الأخرى تجاه الدول المضيفة”.

بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين ووقفة تضامن من الدول العربية الاخرى تجاه الدول المضيفة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وحول عودة سوريا للجامعة العربية، قال: “لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها إلى الجامعة العربية، ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع، بل نعبر عن رأي لبنان؛ لأن عودة سوريا إلى الجامعة هو جزء من عودتها إلى الحضن العربي”.

لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وحول غياب ليبيا عن القمة الاقتصادية العربية قال باسيل: “تأسفنا كدولة لبنانية لعدم مشاركة ليبيا وعبرنا عن عدم رضانا عن حدوثه لكن هذا لا يمنع ان على القيادة الليبية مسؤولية القيام بكل واجباتها لكشف مصير الامام موسى الصدر”.