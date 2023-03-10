رحلة إلى "موسيقى الباروك" في أوبرا دمشق

أحيت فرقة "عازفو دمشق لموسيقى الباروك"، مساء الخميس، أمسية في دار الأوبرا بالعاصمة السورية.

واصطحبت الفرقة الحاضرين إلى رحلة في هذا النمط اللحني المفعم بالعواطف والأحاسيس والمنتمي إلى الفترة الزمنية بين أعوان (1580 -1650)، لمؤلفين من جنسيات مختلفة إيطالية وألمانية وإنكليزية وفرنسية.

وكانت المعزوفة الأولى كونشيرتو للوتريات والكلافيسان من تأليف الإيطالي أنتونيو فيفالدي، والمتعارف عليه أن الكونشيرتو يكون حواراً لآلة موسيقية بمرافقة بقية آلات الفرقة.

لكن في هذا العمل لم تكن البطولة مفردة، وإنما جماعية أبرزت جماليات اللحن البوليفوني الذي يميز تلك المرحلة من تاريخ الموسيقى، وذلك وفق ثلاث حركات: سريعة ثم بطيئة فسريعة.