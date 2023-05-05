مهرجان الفيلم الأفريقي المتنقل يحتضن الكوميديا والخيال والتشويق

كشف القائمون على مهرجان الفيلم الأفريقي المتنقل أن الدورة الحالية يشارك فيها 54 فيلمًا منها ثلاثة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستقبلت ادارة المهرجان 886 فيلمًا مترشحًا للمشاركة من 40 بلدًا إفريقيًّا، تتناول مواضيع اجتماعية مهمة، وأجناسًا سينمائية متعددة على رأسها الكوميديا والخيال والتشويق والأفلام الوثائقية.