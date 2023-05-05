مهرجان الفيلم الأفريقي المتنقل يحتضن الكوميديا والخيال والتشويق
كشف القائمون على مهرجان الفيلم الأفريقي المتنقل أن الدورة الحالية يشارك فيها 54 فيلمًا منها ثلاثة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واستقبلت ادارة المهرجان 886 فيلمًا مترشحًا للمشاركة من 40 بلدًا إفريقيًّا، تتناول مواضيع اجتماعية مهمة، وأجناسًا سينمائية متعددة على رأسها الكوميديا والخيال والتشويق والأفلام الوثائقية.
وقال مؤسس المهرجان، برينو سمادجا: إن دورة 2023 التي تتميز بالحضور الكبير والحماسي للمبدعين والمبدعات من شباب القارة الأفريقية بجميع مناطقها؛ ستستضيف حفل تسليم جوائزها العاصمة المغربية "الرباط" في 8 يونيو المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وأضاف أن مهرجان الفيلم الأفريقي المتنقل لا يخفي اعتزازه بتمكنه من تشارُك كل هذه النظرات الشبابية الأفريقية مع أكبر قدر ممكن من الأشخاص، وذلك بفضل التقنية الرقمية في القارة السمراء وفي العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية من هذا المهرجان تُنظَّم بالشراكة مع هيئة المدن والحكومات المحلية في أفريقيا ووزارة الثقافة المغربية؛ وهي تندرج ضمن النشاطات المخلدة لـ "الرباط" عاصمة الثقافة الأفريقية.