مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة.. تجاوز المألوف بعرض كتب سينمائية

يقدم مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، التي تنطلق، يوم 4 أيار/مايو المقبل، حزمة من الكتب السينمائية، يصل عددها إلى 17 كتابًا بين مؤلف ومترجم.

ووفق بيان صادر عن إدارة المهرجان، فقد تقرر أن تشهد الدورة الجديدة، برنامجًا منتظمًا لإصدار الكتب التي تُعنى بالموضوعات السينمائية بأهداف مستدامة، بتنظيم جمعية السينما، وشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.

ويسعى القائمون على المهرجان، لرفد المكتبة السعودية والعربية بالكتب المتخصصة في عالم الفن السابع، والتي يعتبرها عدد كبير من الباحثين والمتخصصين والهواة، قليلة، بل ربما نادرة ومكلفة.

وتتنوع الكتب المزمع عرضها في مهرجان أفلام السعودية، فبعضها في إطار سينما الكوميديا، وأخرى في مجال الصناعة السينمائية، إضافة إلى دراسة متخصصة تتناول الاحتياجات والرغبات لدى رواد السينما السعودية.

وشارك في إعداد وتأليف وترجمة هذه الكتب، نخبة من المتخصصين والباحثين السينمائيين، من السعوديين والعرب.