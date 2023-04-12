مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة.. تجاوز المألوف بعرض كتب سينمائية
يقدم مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، التي تنطلق، يوم 4 أيار/مايو المقبل، حزمة من الكتب السينمائية، يصل عددها إلى 17 كتابًا بين مؤلف ومترجم.
ووفق بيان صادر عن إدارة المهرجان، فقد تقرر أن تشهد الدورة الجديدة، برنامجًا منتظمًا لإصدار الكتب التي تُعنى بالموضوعات السينمائية بأهداف مستدامة، بتنظيم جمعية السينما، وشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.
ويسعى القائمون على المهرجان، لرفد المكتبة السعودية والعربية بالكتب المتخصصة في عالم الفن السابع، والتي يعتبرها عدد كبير من الباحثين والمتخصصين والهواة، قليلة، بل ربما نادرة ومكلفة.
وتتنوع الكتب المزمع عرضها في مهرجان أفلام السعودية، فبعضها في إطار سينما الكوميديا، وأخرى في مجال الصناعة السينمائية، إضافة إلى دراسة متخصصة تتناول الاحتياجات والرغبات لدى رواد السينما السعودية.
وشارك في إعداد وتأليف وترجمة هذه الكتب، نخبة من المتخصصين والباحثين السينمائيين، من السعوديين والعرب.
ولعل من أبرز الكتب المزمع عرضها في المهرجان، "قطار الكوميديا" للكاتب السينمائي محمد رضا، و"ودي آلن ضحك وفلسفة" للكاتب أمير العمري، "ضحكات إيطالية: تاريخ وفن الكوميديا الإيطالية" ترجمة رشيد عرفان.
وفي تاريخ السينما السعودية، سيتم عرض كتب كل من الناقد السينمائي المصري عصام زكريا "السينما السعودية قراءة نقدية تاريخية"، والناقد السعودي الدكتور عادل خميس الزهراني مؤلفه الجديد بعنوان "في نقد السينما: تقاطعات السينما والأدب والفلسفة".
كذلك يقدم الكاتب حسن الحجيلي كتابه الجديد بعنوان "الطّريق إلى السّينما الكونيّة.. سينما لويس بونويل نموذجًا"، وقدم الكاتب السينمائي المتخصص ماهر منصور كتابه الأول في سلسلة العبور إلى الشاشة بعنوان "المبدأ- الملك".. الذي يتطرق من خلاله إلى الوثائق الأساسية التي يحتاجها كاتب السيناريو ليكون الراوي الأفضل لقصته.
ولم يغفل المهرجان عن تقديم الكتب المترجمة، حيث قام الكاتب والمترجم السعودي راضي النماصي بتقديم حوارات مختارة تحت عنوان "التحديقة ما قبل الأخيرة.. حوارات عالمية في السينما"، كما قدم المترجم التونسي منير العليمي كذلك حوارات مختارة للمخرج العالمي أندريه تاركوفسكي.. تحت عنوان "الشَّاعرُ في مرآتهِ".
وفي مجال السينما الشعرية قدم الشاعر والمترجم معز ماجد كتاب "سينما تبحث عن الشعر" وهي مجموعة من الدراسات المتخصصة أشرفت على تقديمها وجمعها الكاتبة ناديا كوهين.
ويقدم المهرجان كعادته السنوية كتبًا تحمل سيرة الشخصيات المكرمة لهذا العام، وفي هذه الدورة يجري تكريم: المنتج السينمائي السعودي صالح الفوزان، والناقد السينمائي البحريني أمين صالح.