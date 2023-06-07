ريم قمري: المثقف التونسي لم يكن له دور في أحداث بلاده

في هذا اللقاء مع "إرم نيوز" نسبر أغوار الكتابة وحالة المثقف في تونس البلاد التي لم تهدأ منذ خلع الرئيس التونسي الأسبق بن علي وحتى يومنا هذا:

- ما يجول بصدرك يستحيل شعرا لحظة كتابته؛ أتحدث عن كتابة ريم قمري بلغتها البسيطة والمباشرة والمكثفة، كيف تنجح ريم باقتناص اللحظة الشعرية في عالم الكتابة المضطرب؟

الكتابة ليست تجول بالضرورة فقط في صدري، فهي أيضا تجول في عقلي، وهي تفاعلي بما هو حولي، أي هي تداخل الشخصي بالعام، والموضوعي بالعاطفي، وهي نتاج حالتي النفسية، وغالبا ما تكون هذه الأخيرة محفزا على الكتابة، فأنا أتأثر بما حولي، من أحداث عامة، وتطفو على السطح كوامن عالمي الداخلي، كل هذا يستحيل تربة خصبة ومادة خام للكتابة.

لكني أود أن أشير هنا إلى أني لا اقتنص اللحظة الشعرية بل هي التي تقوم باقتناصي واصطيادي، أنا أترك لها حرية ذلك، فقط أجهز نفسي لاستقبالها متى ما عن لها ذلك.

الكتابة مثل الفرس متى ما أحبت خيالها أتته طواعية، لذلك أنا دربت نفسي على الكتابة في أي مكان أو زمان، لا طقوس عندي معينة، حين أحس بولادة النص، أجلس وأكتب، داخل البيت، السيارة، الحديقة، المكتب، كلها بالنسبة لي أماكن صالحة للكتابة.

الشعر ديوان العرب أم الرواية؟

- يقولون إن الرواية غدت ديوان العرب، وتراجع الشعر لكثرة سالكي طريقه من المدعين والمتطفلين، إلى أي حد تتفقين مع ذلك؟

سأجيبك عن هذا السؤال بطريقة ربما قد تبدو مختلفة قليلا، شخصيا لا أؤمن بالفصل بين الأجناس الأدبية، طبعا هناك فصل من ناحية الشكل وتقنيات الكتابة، الشعر يبقى شعرا والقصة قصة والرواية رواية.