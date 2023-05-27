عودة أيام قرطاج للفن المعاصر في تونس بعد غياب 3 سنوات

انطلقت الدورة الثالثة من أيام قرطاج للفن المعاصر، الجمعة، بمدينة الثقافة (الشاذلي القليبي) بالعاصمة التونسية بمشاركة 150 فنانا تشكيليا تونسيا و52 فنانا أجنبيا من 23 دولة من بينها فلسطين "ضيف الشرف" هذا العام.

وقالت مديرة الدورة سميرة التركي إن اختيار دولة فلسطين "ضيف شرف" فيه رمزية المساندة والتكريم، مشيرة إلى أن تم تخصيص جناح متميز لتقديم الأعمال الفنية للفنانين الفلسطينيين والاحتفاء بالوفد القادم من الأراضي الفلسطينية.

وتمتد الدورة الجديدة حتى الثلاثين من مايو أيار تحت شعار "الفن طريق" وتشمل عرض مئات الأعمال الفنية من لوحات ومنحوتات وغيرها من تونس وخارجها.