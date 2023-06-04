"طفولة من قش".. رواية مصورة للسويسرية ليكا نوسلي

وتركز الرواية على السنوات الأربع التي استغرقها عمل أرنست لدى آخرين من أجل تحصيل قوت عائلته، ومن اللافت أن بعض فقراتها تذكر برواية "البؤساء" للأديب الفرنسي فيكتور هوغو.

وبحسب الرواية ورسومها، كانت العائلة تملك عدة بقرات وبضع دجاجات، ولكن الأطفال لا يحصلون على البيض لتناوله إلا في يوم عيد ميلادهم، حيث يباع الإنتاج بأكمله لاكتساب بعض النقود، وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، قررت الأم منح أرنست لعائلة ميسورة الحال مقابل جزء يسير من المال، فكان الولد البالغ من العمر ست سنوات يساعد عائلته الجديدة.