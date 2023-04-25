صدور آخر كتب الباحث محمد شحرور "تصور الإنسان عن الله"

أصدرت دار الساقي للنشر آخر كتب الباحث الدكتور الراحل محمد شحرور "تصور الإنسان عن الله"، والذي يقع في 160 صفحة.

ويستعرض كتاب الدكتور شحرور، كيف تصوَّر الإنسان القديم وجود الله؟ ومن هو الله في بعض الحضارات والديانات كالهندوسية والمسيحية، وكيف رسمت تيارات الفكر الإسلامي صورة الرحمن؟.

وفي كتابه الصادر، يجيب الباحث السوري عن الأسئلة، كاشفًا عن تطور تصوُّر الإنسان عن الله عبر العصور والديانات المختلفة.

ويوجز الكتاب رحلة الإنسان في البحث عن فهم الذات الإلهية، ويبيّن المحاولات لفهم تلك الذات من خلال تجسيدها بمختلف التصوّرات.

وصدر للباحث محمد شحرور عن دار الساقي، عدة كتب أبرزها "الكتاب والقرآن"، و"الدين والسلطة"، و"تجفيف منابع الإرهاب"، و"دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم"، و"الإسلام والإنسان"، وغيرها من الكتب.