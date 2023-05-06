رواية "الحارث".. رحلة من التيه إلى الإيمان

رواية تنتمي إلى جنس روايات الرِّحلات المليئة بالمغامرات، ذات النَّزعة التَّاريخانيَّة الفلسفيَّة الطَّابع، برؤية أدبيَّة ومنهجيَّة وصفيَّة لا تأريخيَّة تسجيليَّة، تتشابه مع التَّاريخ، وتتقاطع مع كثير من أحداثه، وتوثِّق كثيرًا ممَّا دار فيها من منظور الكاتب/الأديب وعلى طريقته، ولكنَّها في الوقت نفسه لا تتطابق معه، فهذه ليست وظيفة الأدب.

"استيقظ من لحظته هذه وقصد الغرب، وانطلق من لحظة النُّور إلى بحر يسمِّيه العرب بحر الظُّلمات..هناك في مكان يُدعَى نجران..كان لقاؤه الأوَّل ُمع الله!".

هذه عبارة مفتاحيَّة تليقُ بهذا العمل المميَّز، وتحيلنا مباشرةً على مكنونه كما جاء على لسان صاحبه الأديب الرِّوائيِّ؛ إياد العملة في مقدِّمته.