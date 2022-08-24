مَن كتب أوّل رواية بوليسية؟

يتفق الأخصائيون على القول إن الرواية البوليسية ولدت في نيسان/أبريل عام 1841، في الولايات المتدة، مع صدور رواية ”اغتيال مزدوج في شارع مورغ“، من تأليف الكاتب الأمريكي إدغار آلان بو.

تدور أحداث القصة في باريس، في النصف الأول من القرن التاسع عشر. الراوي، وهو أجنبي له صديق يدعَى أوجست دوبين، وهو شاب من عائلة ممتازة لكنه مفلس يقيم في شقته ويوطد صداقة ثمينة معه.

دوبين شخصية غير عادية تمتلك موهبة نادرة، وهي موهبة الملاحظة الثاقبة. يتم اختبار هذه الهبة عند ارتكاب جريمة شنيعة في شقة في شارع مُورغ.

في هذه الحادثة قُتِلت سيدتان بوحشية – مدام إسباناي وابنتها كميل. لقد تعرضت المرأتان لعنف مروّع، وقد جلب صراخهما وصيحاتهما حشدًا من الجيران واثنين من رجال الشرطة. لكن ما إن تمكن هؤلاء من مداهمة شقة الضحيتبن حتى صدمهما مشهد رهيب.

ترجمت هذه الرواية إلى الفرنسية في عام 1845. ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع Caminteress يوم الأحد ففي هذه القصة القصيرة التي تدور أحداثها في باريس يُحقق أوغست دوبين، وهو محقق أمني هاو، في جريمة القتل الدنيئة التي راحت ضحيتها الفتاة الصغيرة ووالدتها في غرفة مغلقة من الداخل.

الكاتب إدغار آلان بو معروف بحكاياته الخيالية الرائعة، فقد جمع في هذه الرواية لأول مرة جميع مكونات ما سيصبح لاحقًا أدبًا بوليسيًا: جريمة دم، لغز، محقق، مشتبه بهم، مذنبون.

ويشير التقرير إلى أن الرواية البوليسية تطورت بقوة بعد سنوات 1860-1880، مع تنظيم أجهزة الشرطة في فرنسا وبريطانيا العظمى، وظهور أساليب التحقيق العلمي.

يقول مارك ليتس، الأستاذ الفخري في الجامعة الكاثوليكية في لوفان، ببلجيكا ”تكمن عبقرية الكاتب الأمريكي إدغار آلان بو في التحقيق الذي يسعى إلى الوصول إلى مصدر الجريمة“. المحقق في الجريمة شخص يتمتع بقدرة هائلة على التفكير، ومتذوق رفيع للروح البشرية.

ألهمت شخصية دوبين الخيالية ظهور شخصية تيروكلي Tirauclair في رواية ”قضية لوروج L’Affaire Lerouge (1866) للكاتب الفرسي إيميل كابوريو Emile Gaboriau، والشخصية الخيالية شيرلوك هولمس Sherlock Holmes في الرواية التي ألفها أرتور كوران في عام 1887، والشخصية الخيالية رولتابيل Rouletabille في رواية ”سر الغرفة الصفراء“ Le Mystère de la chambre jaune (1907) للروائي غاستون ليرو Gaston Leroux، و بالطبع الشخصية الخيالية هيركيول بوارو والشخصية الخيالية الآنسة ماربل مع الروائية أجاثا كريستي في عام 1920.

تطور هذا النوع الروائي البوليسي مع مرور السنين، واليوم يطلق المؤلفون اسم ”الرواية السوداء“ على الروايات البوليسية. ”تندرج الجريمة في كثير من الأحيان ضمن عالم مظلم للغاية، مع بُعد اجتماعي قوي؛ ففيها نلتقي بالسياسيين ورجال الأعمال، والمافيا، على خلفية أزمة اقتصادية في كثير من الأحيان“.