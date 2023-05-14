المجموعة القصصية "أطفال آليون" لمحمد نوايا.. تجربة سردية تخرج عن السائد

يخوض القاص محمد إبراهيم نوايا، في مجموعة "أطفال آليون" تجربة سردية تخرج في موضوعاتها المطروقة عن السائد، وتحاول أن تطلق رؤية تقوم على عنصري الفانتازيا والخيال العلمي.

وتدور أحداث قصص المجموعة الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون"، في الفضاء وكواكب المجموعة الشمسية حينًا، أو في عوالم متخيلة ذات صلة بالتطورات التقنية التي تعيشها البشرية في عصرنا الحاضر، حينًا آخر.