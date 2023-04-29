طارق قديس يحيك كمامات من قصص في "يوم شاق جدا"

وممّا جاء في التقديم: "ولعلّ من الإنصاف القول إنّ انحصار القصص الاثنتي عشرة لمجموعة «يوم شاق جدّاً» في أجواء أزمة فيروس كورونا، لم يقد الكاتب للوقوع في فخ التكرار وشرنقة الملل، وقد تناولت كلّ قصة فيها جوانب مختلفة متنوعة من حياة الإنسان. للقارئ أن يجد فيها بغيته أينما دار ووقعت عيناه، فثَّمة قصص بدت انعكاساً لحدث قد وقع بالفعل، كما هو الحال في قصة (خمسون ديناراً في العراء)".

وجاء الكتاب، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن، في 158 صفحة من القطع المتوسط.

وجاء على الغلاف: "زحف إلى غرفة نومه بعينين كئيبتين. وصل إلى سريره بصعوبة ثمّ ألقى بجسده عليه. قبض بأنامله على المخدَّة ودفن وجهه في وسطها كمَن يغوص بشفتيه في نحر حبيبته وراح يلهج بالأنين.