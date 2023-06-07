الناقد أحمد يوسف: ما زلنا كأمّة نراوح مكاننا.. ومشكلة لغتنا في مناهج التعليم

مضى على التنوير في بلادنا ما يقرب من قرنين من الزمان، وما زلنا نراوح في مكاننا. لم نحسم موقفنا من العلم، ولا من العقل، ولا من الوجدان، ولا من الدين، ولا من تطوير المجتمع، ولا من تراثنا الممتد عبر القرون إن كان عربيا، وعبر آلاف السنين إن كان مصريا، ولا من كيفية قراءة هذا التراث، ولا من أدب الحوار، ولا من احترام ذوي البصائر والمواهب الكبرى. فليس النقد مسبة ولا منقصة، بل هو أداة علمية للإثراء وتراكم المعرفة التي ينتج عنها التطور المادي المنشود. ولكنه عندنا باب من أبواب القدح، واشتعال النيران، وجعل الأرض العمار أرضا خرابا يبابا. لم نعرفه وسيلة للاختلاف البناء، والاتفاق المنشود. فمبدأ لا قداسة لأحد، يعني لا أحد فوق النقد. وفعلا لا قداسة لأحد، ولا أحد فوق النقد. ولكن من ينقد من؟ وكيف ينقد؟ وما الغاية من النقد؟.

فأهداف التنوير في أوروبا مثلا كانت قراءة متطلبات النهضة التي هي متطلبات الواقع الاجتماعي، وقراءة التراث البشري واليوناني واللاتيني لتطويره وتطويعه لأهدافهم، والتفتح على التجارب الحضارية عند كل الأمم لاستقبال مناهجها قبل نتائجها. فرأى أهل الفكر والرأي أن لا مفر من العلم، ولا من القانون، ولا من تنظيم المجتمع. فجعلوا القانون سيدا، والعلم بمناهجه وسيلة لفهم الطبيعة والإنسان، والدين بقيمه وتقاليده أسا من أسس الأخلاق والتربية، واستمدوا منه ومن العلم الغايات النفعية للعمل والإنتاج واكتشاف الموارد وفتح الأسواق.

لم يعادوا الدين وإن عادوا الفكر الديني السقيم، ولم يعادوا ذوي البصائر والمواهب الكبرى ولو كانوا من غير بني جلدتهم، ولم يسعوا إلى تفتيت موارد القوى الكلية في المجتمع. رأوا أن الدين والفكر والفن والعلم مثل الاقتصاد والقوى الخشنة سواء بسواء. اختلفوا، وتساجلوا، ولكنهم لم يسعوا إلى شقاق أو إقصاء. آمنوا أن الآحاد الصحيحة هي مجموع القوة، وأن الأفراد المختلفين على الإثراء والإضافة خير من أفراد كالقطيع يسوقهم راع ويهش عليهم بعصاه. لذلك علينا أن نصحح المسار بتصحيح الأهداف والوسائل. ولن تنال أمتنا مكانتها بين الأمم إلا إذا اتبعت سنن التطور على نحو ما بيّنا.