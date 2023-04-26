"الشارقة القرائي للطفل" يستضيف أبرز كتاب قصص الأطفال

يستعد مهرجان الشارقة القرائي للطفل في الإمارات، لاستضافة 22 كاتبا ومؤلفا متخصصا في قصص الأطفال والروايات الناشئة من 11 دولة، في المهرجان الذي سيقام من 3 إلى 14 مايو/أيار المقبل في "إكسبو الشارقة".

وينطلق المهرجان تحت شعار "عقول تتشكل"، إذ يقدم برنامجا متكاملا من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية.

وسيشارك في البرنامج، الكاتب الأمريكي روس ويلفورد، وهو صحفي سابق وكاتب ومنتج تلفزيوني، نال جوائز دولية، والكاتبة الأمريكية ياسمين وارجا، التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى جانب جوائز عدة أخرى.

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان كذلك الزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز من سنغافورة، مؤلفي "شارلوك سام" السلسلة الأكثر مبيعاً عالمياً، ووالي أوكيديران، الكاتب النيجيري الحائز على جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة، وبارو أناند من الهند، وشو كوزكي من اليابان، مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، وغيرهم من كتب الطفل البارزين.

وكانت خولة المجيني، منسق عام المهرجان قد كشفت أن الدورة الـ14 من المهرجان ستكون غنية بالفعاليات والعروض والورش في دعم الارتقاء بالمحتوى المخصص للأطفال والناشئين في المنطقة والعالم، وتقديم أنشطة تحفز الأطفال على استكشاف طاقاتهم ومواهبهم".