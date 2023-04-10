"تهديد للمدينة".. كتاب جديد يرصد بابلو بيكاسو "الأجنبي في فرنسا"

وقالت كوهين سولال لصحيفة "الفن" البريطانية، إن اكتشاف أرشيف بيكاسو لدى الشرطة الفرنسية "صدمة فعلية" ولا يمكن تصديق عدد المرات التي اضطر فيها للذهاب إلى مركز الشرطة من أجل الحصول على بطاقة هوية الشخص الأجنبي (أوراق الهوية المطلوبة للأجنبي)، والتي كان يجب تحديثها كل عامين، مع بصمات أصابعه وصور الهوية، حيث بدا وكأنه خارج على القانون.

وفي ملف بيكاسو، الذي تم فتحه عام 1901 – عندما لم يكن بلغ 20 عامًا بعد - كتب ضباط الشرطة أنه يمثل "تهديدًا للدولة".

واعتبرت كوهين سولال أنه خلال السنوات الـخمس والأربعين التي قضاها بيكاسو في فرنسا، تعرض للوصم بثلاث طرق: كأجنبي وفوضوي وفنان طليعي.

وتتابع مؤلفة الكتاب: "اكتشفت أيضًا كيف تعامل بيكاسو ببراعة مع هذا الموقف، من خلال بناء شبكات قوية جدًّا، في كل من فرنسا والعالم الغربي".