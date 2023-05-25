"أبوظبي للكتاب" يعرض 100 كتاب نادر

يتيح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته هذا العام، للجمهور، الاطلاع على الكتب النفيسة والعديد من المصاحف النادرة من القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، بما في ذلك مصحف مصغر فريد من نوعه.

وسيقوم البائع بيتر هارينغتون بعرض 100 من الكتب النادرة في خطوة استثنائية، ومن بينها عدد من المصاحف الأثرية المكتوبة بخطوط مميزة، والتي تظهر مجموعة متنوعة من الأساليب الزخرفية والمهارة الحرفية، مثل المصحف المزخرف بعلبة مذهبة نحاسية يعود تاريخها إلى عام 1519. وتم نسخ هذا المصحف المصغر، الذي يشبه الجوهرة، بخط "غوباري" مصغر بوساطة ناسخ يعمل في بلاد فارس في بداية القرن السادس عشر.