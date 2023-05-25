"أبوظبي للكتاب" يعرض 100 كتاب نادر
يتيح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته هذا العام، للجمهور، الاطلاع على الكتب النفيسة والعديد من المصاحف النادرة من القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، بما في ذلك مصحف مصغر فريد من نوعه.
وسيقوم البائع بيتر هارينغتون بعرض 100 من الكتب النادرة في خطوة استثنائية، ومن بينها عدد من المصاحف الأثرية المكتوبة بخطوط مميزة، والتي تظهر مجموعة متنوعة من الأساليب الزخرفية والمهارة الحرفية، مثل المصحف المزخرف بعلبة مذهبة نحاسية يعود تاريخها إلى عام 1519. وتم نسخ هذا المصحف المصغر، الذي يشبه الجوهرة، بخط "غوباري" مصغر بوساطة ناسخ يعمل في بلاد فارس في بداية القرن السادس عشر.
وصممت واجهة المصحف المزدوجة باللونين الأزرق والذهبي، حيث تظهر أول سورتين من القرآن ويظهر نص سورة الفاتحة بالكامل على الصفحة الأولى، بينما تظهر بداية سورة البقرة على الصفحة الثانية، وكلاهما بالحبر الأسود، بينما كُتبت السور المتبقية بالحبر الأحمر.
ومن بين المعروضات كذلك، مصحف من العهد العثماني كبير ومزين باللونين الأزرق والذهبي. ويعود تاريخ هذا المصحف العثماني الكبير والفاخر المصنوع من الورق المصقول الناعم وخط النسخ الأنيق والذهبي والمتعدد الألوان إلى منتصف القرن السادس عشر.
كما تشمل المعروضات "الأطباق الذهبية على موائد الخطاب" لشرف الدين عبدالمنعم بن حبيب الله شفرح الأصفهاني (1300) وتتميز بجودتها الأميرية، التي تتجلى في عناوين المحقق المزخرفة، واليد الأنيقة للنسخ، والجودة العالية للورق.
وتشمل أيضاً مخطوطة من الكشمير مع خمس سور قرآنية (1810). وتوضح هذه المخطوطة الأسلوب الكشميري المميز للخط، حيث يظهر النص المنسوخ ضمن أشرطة سحابية على خلفية ذهبية أو زرقاء، وهو محوط بسجلات متعددة من الزخارف الزهرية المتعددة الألوان.
وتم تصميم هذه المخطوطة الكشميرية بتكليف من أحد أفراد عائلة أفغانية بارزة وكان له أدوار سياسية مهمة لعدة أجيال.