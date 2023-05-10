أزمة السودان في عيون مثقفيه

يرى عدد من مثقفي السودان أن الصراع الذي اشتعل في البلاد، كان حتميا وتعود جذوره إلى عدة عوامل.

ويقول الكاتب عبدالله الأسد إن جذوره تعود إلى عدة عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية، منها الصراعات في دارفور وجنوب السودان والمناطق الحدودية الشمالية والشرقية، والتي تتعلق بالتمييز العرقي والديني والنزاعات الأرضية والموارد والسياسة والسلطة.

ويؤيده الكاتب منصور الصويم في أن الحرب كانت متوقعة، وتعود إلى أخطاء كبيرة منها في عهد البشير وأغلبها أبعد من ذلك، يعود إلى تأسيس الدولة الوطنية السودانية في عام 1956، وما صاحبها من أخطاء تأسيسية ترجمتها حالات الانقلابات العسكرية والحروب الداخلية المتكررة، وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق توافق سلمي وعادل بين أقاليم السودان المختلفة، الحرب الأخيرة ما هي إلا ترجمة لحالة فشل الدولة السودانية منذ لحظة ميلادها إلى الآن.

وتلفت الدكتورة إيمان شريف، الحائزة على دكتوراه في الاقتصاد، إلى أن حتمية الحرب تعود إلى وجود جيشين في المشهد والسلطة، والصراع بين جيش وجيش آخر أحدث وهو قوات الدعم، التي تم إنشاؤها منذ عشرين عاما، للسيطرة على التمرد والمشاكل في دارفور، وبعد ذهاب عمر البشير أصبح جزءا من المشهد السياسي، وهو ما وصفته بـ"الخطأ الأكبر".