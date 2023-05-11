بعد نصف قرن.. تونس تعود لمهرجان كان بـ"بنات ألفة"

تستعد المخرجة كوثر بن هنيك، صاحبة فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي من خلال فيلمها التونسي الجديد "بنات ألفة".

ويروي الفيلم قصة حقيقية لسسيدة اسمها "ألفة" لديها 4 بنات، ورؤية المخرجة بن هنيك لحياة السيدة سينمائيا، بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما.