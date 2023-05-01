جائزتان لفيلم "العبد" المغربي بمهرجان "تيرانغا" في السنغال

حصد الفيلم المغربي "العبد"، جائزتين في ختام فعاليات مهرجان "تيرانغا" للسينما بالعاصمة السنغالية داكار.

ولفت مخرج الفيلم عبد الإله الجواهري، إلى أن "العبد" تمكن من انتزاع الجائزة الكبرى في مهرجان "تيرانغا" للسينما، وجائزة أحسن ممثل للفنان سعد موفق الذي أدى بطولته.

وأعرب عن سعادته الكبيرة "بهذا الإنجاز الذي يشرف السينما المغربية".

ويعالج الفيلم مفهوم "الحرية والعبودية"، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول إرادة الإنسان وما إذا كان حرًّا فعلًا أم أنه مقيد بمجموعة من القوانين والتقاليد.

ويناقش الفيلم هذه القضايا من خلال قصة شاب يُدعى إبراهيم، يعرض نفسه للبيع لرغبته في أن يكون عبدًا وألّا يوصف بالإنسان الحر في الوقت الذي لا يشعر فيه بأنه حر.