جائزتان لفيلم "العبد" المغربي بمهرجان "تيرانغا" في السنغال
حصد الفيلم المغربي "العبد"، جائزتين في ختام فعاليات مهرجان "تيرانغا" للسينما بالعاصمة السنغالية داكار.
ولفت مخرج الفيلم عبد الإله الجواهري، إلى أن "العبد" تمكن من انتزاع الجائزة الكبرى في مهرجان "تيرانغا" للسينما، وجائزة أحسن ممثل للفنان سعد موفق الذي أدى بطولته.
وأعرب عن سعادته الكبيرة "بهذا الإنجاز الذي يشرف السينما المغربية".
ويعالج الفيلم مفهوم "الحرية والعبودية"، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول إرادة الإنسان وما إذا كان حرًّا فعلًا أم أنه مقيد بمجموعة من القوانين والتقاليد.
ويناقش الفيلم هذه القضايا من خلال قصة شاب يُدعى إبراهيم، يعرض نفسه للبيع لرغبته في أن يكون عبدًا وألّا يوصف بالإنسان الحر في الوقت الذي لا يشعر فيه بأنه حر.
إبراهيم الذي تواجد في بلدة يأتي إليها العمال للاشتغال بمعمل كبير بها يملكه شخص يدعى "سي بن عمر"، يدخل في مجموعة من المواجهات مع الأخير أثناء بحثه عن تساؤلاته حول الحرية.
ونقلت صحيفة "العمق" المغربية، عن الجواهري قوله، إن اختياره لتصوير أحداث فيلمه بالمنطقة الشرقية من المغرب وبالتحديد بين مدينتي فكيك ووجدة، جاء بسبب بحثه عن فضاء مميز يجمع بين المناطق الصحراوية والخضراء.
ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين المغاربة منهم، إسماعيل أبو القناطر، نعيمة إلياس، عمر لطفي، سحر الصديقي، ماجدة زبيطة، حميد زيان، سعد موفق، وهاجر شرقي.
يشار إلى أن "العبد" يُعد الفيلم الطويل الثالث في مسار عبد الإله الجواهري السينمائي والـ 10 ضمن قائمة الأفلام التي أشرف على إخراجها منذ عام 2011.