مهرجان مراكش السينمائي يكرم النجم الأمريكي جيمس غراي‎‎

حظي السيناريست والمخرج والمنتج الأمريكي الشهير جيمس غراي، مساء السبت، بتكريم خاص ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وبعد عرض شريط قصير يبرز الأعمال التي طبعت المسار المهني للمخرج غراي، تسلم هذا الأخير درع تكريم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش من طرف الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، وذلك تقديرًا لمساره الفني والمهني المتألق.

وعبّر غراي في كلمة له على هامش تكريمه عن فرحته الكبيرة، مؤكداً أنه يعيش "أسعد أيام حياته".

وزاد "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بالمغرب، الذي أكن له حباً خاصاً"، مضيفا أن عائلته "تشعر بالغبطة لأنه يوجد بالمملكة".

وسيتم تكريم الممثلة الاسكتلندية تيدا سوينتون، والمخرجة المغربية فريدة بن ليزيد، خلال باقي أيام المهرجان.

ويتنافس في الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش أفلام من 14 دولة مختلفة، منها فيلمان من أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك)، و3 أفلام من أوروبا (فرنسا، البرتغال، وسويسرا)، و 4 أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مينا) أو من إنجاز مخرجين تعود أصولهم لهذه المنطقة (المغرب، السويد، الصومال، سوريا، تونس)، بالإضافة إلى أفلام من أستراليا، كندا، إيران، إندونيسيا وتركيا.

وستشهد دورة هذه السنة عرض 76 فيلمًا من 33 بلدًا تمثل تجارب سينمائية من جميع جهات العالم، وذلك في مختلف أقسام المهرجان وهي: المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، والعروض الخاصة، والقارة الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، وسينما الجمهور الناشئ، وعروض ساحة جامع الفنا والأفلام المقدمة في إطار التكريمات.

يشار إلى أن مهرجان مراكش السينمائي يعد من أهم المهرجانات العالمية وأهم مهرجان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.