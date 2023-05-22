"فاير براند".. فيلم يسلط الضوء على سادس زوجات الملك هنري الثامن

شعر المخرج البرازيلي كريم عينوز، بحماسة من نوع خاص عندما واتته فكرة تصوير فيلم عن بلاط ملك إنجلترا هنري الثامن، وذلك لأن الفيلم سيركز بصورة خاصة على كاثرين بار، الزوجة السادسة والأخيرة للملك.

وقال عينوز الذي لا تربطه أي علاقة بإنجلترا إن الهدف من وراء فيلمه "فاير براند" كان تسليط الضوء على معاناة كاثرين بار.

وقال عينوز لوكالة "رويترز"، قبل العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي "السبب الرئيس هو كاثرين بار التي لم يقدَّم أيّ شيءٍ عنها".

وأضاف "لقد كنت متحمسًا للغاية لإلقاء الضوء عليها حتى تشغل مكانة بارزة في التاريخ، وهي المكانة التي كانت تُمنح دائمًا إما لهنري وإما للنساء المتوفيات".