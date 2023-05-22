"فاير براند".. فيلم يسلط الضوء على سادس زوجات الملك هنري الثامن
شعر المخرج البرازيلي كريم عينوز، بحماسة من نوع خاص عندما واتته فكرة تصوير فيلم عن بلاط ملك إنجلترا هنري الثامن، وذلك لأن الفيلم سيركز بصورة خاصة على كاثرين بار، الزوجة السادسة والأخيرة للملك.
وقال عينوز الذي لا تربطه أي علاقة بإنجلترا إن الهدف من وراء فيلمه "فاير براند" كان تسليط الضوء على معاناة كاثرين بار.
وقال عينوز لوكالة "رويترز"، قبل العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي "السبب الرئيس هو كاثرين بار التي لم يقدَّم أيّ شيءٍ عنها".
وأضاف "لقد كنت متحمسًا للغاية لإلقاء الضوء عليها حتى تشغل مكانة بارزة في التاريخ، وهي المكانة التي كانت تُمنح دائمًا إما لهنري وإما للنساء المتوفيات".
وينافس فيلم "فاير براند" على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وهو من بطولة أليسيا فيكاندر التي تلعب دور كاثرين بار وجود لو الذي يؤدي دور الملك هنري الثامن.
وقال لو "كان الألم الذي يشعر به (الملك) شديدًا" في إشارة إلى معاناة الملك هنري من تيبس القدمين وتورمهما وجرح متعفن.
وحكم هنري الثامن إنجلترا بين عامي 1509 و1547 وأعلن انفصاله عن روما ونصَّب نفسه رئيسًا لكنيسة إنجلترا.
والفيلم مأخوذ من رواية "كوينز جامبيت" (مناورة الملكة) الصادرة في عام 2013 للكاتبة الإنجليزية إليزابيث فريمانتل.