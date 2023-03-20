فيلم "الحوت".. حين يرتقي البطل بفيلم متواضع إلى منصة "الأوسكار"

لا شيء في فيلم "الحوت (Whale)" للمخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي يلفت الانتباه، فهو عبارة عن دراما رتيبة تدور مشاهدها ضمن أربعة جدران، غير أن أداء بطله بريندان فريزر استطاع أن يمنح الفيلم قيمة، وأن يجلب للفيلم جائزتي أوسكار في الدورة الأخيرة، هما جائزة أفضل ممثل، وكذلك جائزة "الماكياج".

ما حكاية الفيلم؟

يكاد يخلو فيلم الحوت المقتبس عن مسرحية لصامويل د. هانتر، بالاسم ذاته، من أية حبكة درامية، وفي اللغة المسرحية هو أشبه بمونودراما تقتصر على رصد حياة ويوميات بطل الفيلم شارلي (بريندان فريزر) الذي يعيش في عزلة شقته، ولا يكاد يرى أحداً سوى صديقته ليز، وابنته إيلي، وجار طارئ هارب من أسرته.

ما الذي يستدعي، إذاً، تحقيق فيلم عن شخصية هامشية على هذا النحو؟ الجواب يكمن في "البدانة المفرطة"، فهذا البلاء الذي ابتلي به شارلي، الذي يزن نحو 300 كغم، هو الذي يشكل حافزاً للمخرج أرنوفسكي، صاحب التاريخ السينمائي الناصع، للمضي في سرد هذه الدراما النفسية والغوص عميقاً في نفسية الشخص البدين وكآبته، ومراقبة التفاصيل اليومية البسيطة التي تمثل مشاكل عويصة لبطل الفيلم.