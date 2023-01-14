"جنيات إينشيرين".. فيلم مكلل بالجوائز يسير بقوة نحو الأوسكار

في هذا الفردوس الأخضر المحاط بزرقة البحر، تسير كاميرا المخرج طبقًا لسيناريو محكم الصياغة، كتبه بنفسه، لتلتقط على نحو لماح كل جماليات هذا المكان الرحب الذي لا يسكنه سوى عدد قليل من البشر، يجتمعون في الحانة الوحيدة، في انتظار أخبار، مهما بدت تافهة، للتغلب على الضجر في بيئة راكدة لا يتغير فيها شيء.

ووسط هذه الرتابة اليومية، يغدو حدث بسيط كمقاطعة العجوز عازف الكمان كولم (بريندان غليسون) لصديقه المزارع البسيط بادريك (كولين فاريل) حدثًا رئيسيًا ينشغل به كل سكان الجزيرة، ويبني عليه المخرج حكاية فيلمه التي تتأرجح بين الجد والهزل، وبين التراجيديا والكوميديا في توليفة تمنح الشريط ثراءً بصريًا مدهشًا.

نكتشف خلال الحوار أن العجوز كولم بدأ يشكو من غياب أي معنى لحياته، مع اقتراب موته، وبات يشعر بقلق وجودي في تلك الجزيرة المسالمة التي تعيش على وقع حرب تدور رحاها بجوارها لكنها لا تتأثر بها.. من هنا قرر كولم أن يتفرغ لموسيقاه، وأن يؤلف ألحانًا تجعله خالدًا في ذاكرة البشرية، مثل موتسارت، لذلك قرر انهاء صداقته مع بادريك الذي يحدثه عن أمور سخيفة، فهذا الأخير يمثل "الطيبة والبراءة والسذاجة"، وهو يعتقد أن "اللطف" كفيل بجعل الانسان خالدًا في الذاكرة، لا الأعمال الفنية الفذة.

أداء كولين فاريل

ورغم بساطة الحبكة الدرامية للفيلم، لكن المخرج بدا مدركًا لكيفية تصاعد الأحداث بأبسط قدر ممكن من الوقائع.. إنه يتكئ على الحوار المتقن، والسرد البصري الآسر، والموسيقى والأغاني القادمة من عمق التقاليد الإيرلندية، وقبل هذا وذاك، يعتمد على الأداء اللافت لأبطاله، خصوصًا كولين فاريل، الذي قدم شخصية الريفي البسيط باقتدار وصدق فني عبر ردود أفعاله العفوية، وتعبيرات وجهه التي جمعت بين السذاجة والدهشة، والغضب والرضا والرفض.. ومن خلال حوار متلائم مع مستوى تفكيره، ويمكن اعتبار هذا الدور أحد أجمل أدوار فاريل.

ضمن هذا الجو الرتيب والخانق، يحرك "ماكدونا" خيوط السيناريو بذكاء، ويعرف كيف يعبر عن الضجر بسرد سينمائي ينطوي على الكثير من الطرافة والتسلية، فهو يعلم كيف يصعد الأحداث ذات الطابع الكوميدي الى نهايات تراجيدية، عندما يهدد "كولم" صديقه الذي يطارده أنه سيقطع إصبعًا من يده التي يعزف بها كل مرة يقترب فيها منه، كي يظهر له مدى جديته.