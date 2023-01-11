غولدن غلوب 2023.. "ذا فايبلمنز" أفضل فيلم و"كيت بلانشيت" أفضل ممثلة

ويروي "ذا فايبلمنز" الذي صدر في سبتمبر 2022، قصة شاب يهودي أمريكي كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام خلال ستينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كانت فيه الخلافات تسيطر على علاقة والديه الزوجية.

والعمل من بطولة ميشيل ويليامز، وسيث روغن، وبول دانو، وجوليا باترز وأوكس فيجلي.

أفضل ممثلة وأفضل ممثل

فازت الممثلة الأسترالية الأمريكية "كيت بلانشيت" بجائزة "غولدن غلوب" أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في "تار" Tar.

وتقدم بلانشيت في الفيلم ،الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى الكلاسيكية، دور قائدة فرقة موسيقية.

أما الممثل الأميركي أوستن باتلر فنال جائزة "غولدن غلوب" عن أفضل ممثل في فيلم درامي، لتجسيده دور ملك موسيقى الروك آند رول "إلفيس بريسلي" في فيلم "إلفيس" Elvis.