"نتفلكس" تعرض فيلم الرعب السعودي "الخطابة"

يعرض الفيلم السعودي "الخطابة" على منصة "نتفلكس" بعد أن كشفت في وقت سابق عن العرض التشويقي له.

وينتمي فيلم "الخطابة" لنوعية أفلام الإثارة النفسية، ويتناول قصة تدور حول "الانتقام"، ويلعب دور البطولة فيه حسام الحارثي، وريم الحبيب، وسارة طيبة، ونور الخضراء، وهو من إخراج عبد المحسن الضبعان.

ويعتبر الفيلم تجربة إخراجية مختلفة في المملكة، إذ كشفت استوديوهات "تلفاز 11" في وقت سابق هذا العام، عن الإعلان الترويجي للفيلم، الذي تدور أحداثه فيما يبدو في محافظة العلا السعودية، والتي سبق وأدرجتها "اليونسكو" ضمن قائمة التراث العالمي.

ويروي الفيلم قصة طارق "حسام الحارثي" موظف قسم تكنولوجيا المعلومات، الذي يقع في حب المتدربة الجديدة "نور الخضراء"، فيتبعها إلى منتجع صحراوي بينما تجتاحه قوى غريبة وتسيطر عليه، ثم يلتقي خطّابة "ريم الحبيب"، يحيط بها الغموض وهي تعد كل رجل أن تجمعه بعروسه المثالية، وحين يتجول طارق خارج أسوار المنتجع، يكشف عن قِصاص تمتد جذوره لزمن قديم وأن ثمة لعنة قديمة تحيط به.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، يقول مخرج الفيلم عبد المحسن الضبعان، إنه كبر وهو يسمع كثيرًا من القصص التي تحكي روايات عن الحب والانتقام، قصصٌ فيها قوى خارقة "أثرَت مخيلتنا كأطفال"، ولذا أراد أن يجمع فيلم الخطّابة جميع هذه الجوانب.

ويضيف أنه اختار مدينة العُلا التاريخية بما فيها من مناظر خلّابة تصلح للتصوير، مشيرًا إلى تحمسه لفكرة إنتاج هذا الفيلم في السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أفلام الإثارة النفسية من الأنواع الجديدة نسبيًا في صناعة السينما المحلية.