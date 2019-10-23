6 دول عربية تتنافس على ”التانيت الذهبي“ في مهرجان قرطاج السينمائي

تتنافس 6 دول عربية على جائزة ”التانيت الذهبي“ في الدورة الـ30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في تونس والمقرر انطلاقه في الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وتشارك كل من مصر والسعودية وتونس وسوريا والعراق والسودان في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلم لكل دولة، من أصل 12 فيلمًا في المسابقة ككل، ويمثل فيلم ”بعلم الوصول“ للمخرج هشام صقر المشاركة المصرية، فيما يمثل فيلم ”ستموت في العشرين“ للمخرج السوداني أمجد أبوالعلا المشاركة السودانية.

وتنافس تونس بـ3 أفلام في المسابقة ذاتها وهي ”نورا تحلم“ للمخرجة التونسية هند بوجمعة وبطولة النجمة هند صبري، إضافة إلى ”بيك نعيش“ للمخرج مهدي البرصاوي، وفيلم ”قيرة“ للمخرج الفاضل الجزيري.

ويعود المخرج جود سعيد للمهرجان بفيلم ”نجمة الصباح“، الذى يتطرق إلى الوضع في سوريا عام 2013، ومن العراق يشارك فيلم ”شارع حيفا“ للمخرج مهند هيال.

وكشف بيان إدارة المهرجان عن مشاركة 44 فيلمًا في الفئات الأربع الخاصة بمسابقاتها المختلفة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

ومن أبرز الأفلام التي تشارك في مسابقة الأفلام الطويلة أيضًا فيلم ”Atlantics“ للمخرجة السنغالية الفرنسية ماتي ديوب، التي حصلت على الجائزة الكبرى بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تشارك مصر بفيلم ”حبيب“ للمخرج شادى فؤاد، وتشارك تونس في هذه المسابقة بـ4 أفلام، هي ”هروب“ من إخراج يواب دشراوي، و“Charter“ للمخرج صبري بوزيد، و“سراب“ للمخرجة فاتن الجويري، و“True Story“ للمخرج أمين لخنش، ومن سوريا يشارك فيلم ”سمكة حرة“ للمخرج مجد الزغير.

فيما تحظى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمجموعة من الأفلام المتميزة التي عرضت خلال العام، فمن السودان يشارك فيلمان هما ”الحديث عن الأشجار“ للمخرج صهيب قسم الباري، وفيلم ”أوفسايد الخرطوم“ للمخرجة مروى زين.

وحضر الواقع السوري في السينما الوثائقية حيث تشارك بفيلم ”الكهف“ للمخرج فراس فياض، وفيلم ”من أجل سما“ من إخراج وعد الخطيب.

وفي قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، يشارك الفيلم السوري ”لم أرَ شيئاً.. رأيت كل شيء“ من إخراج ياسر قصاب، وتتواجد مصر في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بفيلمين، هما الوثائقي ”في ستوديو مصر“ للمخرجة منى أسعد، والروائي ”لما بنتولد“ للمخرج تامر عزت.

ويضم قسم ”قرطاج السينما الواعدة“ 8 أفلام من بينها المصري ”عم فلان“ من إخراج بول إدوارد.

ويترأس لجنة التحكيم الكبرى في أيام قرطاج السينمائية بالدورة الـ30 المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز، وتضم في عضويتها المخرج التونسي محمود بن محمود، والياباني فوكادا كودجي، ومريم بن مبارك، والممثل الجزائري حسان كشاش، والممثلة والكاتبة اللبنانية ياسمين خلاط، ودانجار مبجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام من زيمبابوي.

ويترأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة مدير صندوق مينا للإعلام جيروم جاري، وتضم في عضويتها محمد المديوني، والناقدة السينمائية دجيا مامبو، والمخرج المصري محمد صيام، والمخرج جون ماري تينو، فيما يترأس لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة)، المنتج الفلسطيني ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي، ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داود، وجويل كاركازي.